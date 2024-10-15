Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 35,62% за неделю

С 16 по 22 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге выросла на 35,62% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

На данный момент более 1,4 миллиона жителей Петербурга уже прошли вакцинацию против гриппа, включая 412 235 детей, что составляет 25,2% от общего населения города. Роспотребнадзор напоминает, что прививку от гриппа рекомендуется делать всем, особенно детям с шести месяцев, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто относится к группам риска.

Вакцинация против гриппа в Петербурге стартовала 19 августа. В 2024 году планируется привить 3 миллиона 447 тысяч человек, включая 707 тысяч детей.

К 13 октября сделали прививки от гриппа почти два миллиона человек.

фото: ЗАКС.Ру