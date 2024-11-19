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Новости 11:18

В 2025 году в Петербурге благоустроят десятки общественных пространств

фото ЗакС политика В 2025 году в Петербурге благоустроят десятки общественных пространств

Стало известно, в каких районах Петербурга в 2025 году появится больше всего новых общественных пространств, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Основные работы пройдут в Приморском районе, где запланировано благоустройство пяти объектов. Среди ключевых проектов района – обновление аллеи Чернобыльцев, продолжение благоустройства береговой линии Большой Невки и создание нового общественного пространства на Приморском проспекте. Работы здесь начнутся в 2025 году.

На втором месте по числу новых объектов находятся Василеостровский, Курортный, Московский и Центральный районы. В каждом из них запланировано благоустройство четырех территорий. 

Напомним, что власти Петербурга планируют потратить около 80 миллионов рублей на организацию фестиваля ледовых скульптур в 2025 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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