Аэропорт Пулково проверили после сообщения о "минировании"

В ночь на 27 декабря сотрудники правоохранительных органов провели обследование центрального пассажирского терминала и двух взлетно-посадочных полос аэропорта Пулково после поступившего сообщения о "минировании", об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Как пишет издание, тревожный звонок поступил сотруднице VIP-зала Пулково. Неизвестный заявил о якобы наличии взрывного устройства на взлетно-посадочной полосе, после чего сразу отключился. По итогу ничего опасного обнаружено не было.

Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" и правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, что в петербургском аэропорту Пулково начнут тестирование системы транспортировки багажа с помощью беспилотных систем. Как отметили в аэропорту, в особенности это может помочь маломобильным гражданам в переноске вещей.

Фото: ЗАКС.Ру