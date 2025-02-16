"Виды очень прекрасные": Депутат Ходосок побывал на экскурсии в "Лахта Центре"

Депутат ЗакСа Александр Ходосок ("Единая Россия") посетил экскурсию в недавно открывшемся для посетителей "Лахта Центре". О своих впечатлениях он рассказал в Telegram-канале 16 февраля.

В публикации в социальной сети депутат восторгается видами на город и призывает жителей города тоже побывать на экскурсии в петербургском небоскребе. Единоросс называет "Лахта Центр" архитектурным чудом и считает, что именно там можно ощутить дух и атмосферу Петербурга.

"Виды здесь очень прекрасные! Город как на ладони, "Лахта Центр" поражает своими масштабами и своим великолепием. Всех приглашаю сходить на экскурсии", - комментирует свой визит на смотровую площадку небоскреба Ходосок.

Напомним, что "Лахта Центр" открылся для посетителей в феврале 2025 года. Желающие могут посетить общественные пространства на 3 и 4 этаже, а также две обзорные площадки. Одна из них расположена на 83 этаже на высоте 345 м, другая - на 86 этаже на высоте 365 м. Строительство небоскреба началось в 2012 году, первый этап завершился в 2019 году, второй – в 2021 году. Его высота составляет 462 м, что делает его самым высоким зданием в России и Европе. "Лахта Центр" является главным офисом компании "Газпром".

В июне 2024 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко подписал соглашение с АО "Синергия" о строительстве рядом с "Лахта Центром" еще двух небоскребов высотой 555 и 703 метра. Против строительства активно высказываются петербургские градозащитники.

фото из соцсетей Александра Ходоска