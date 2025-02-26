Четырбок не планирует баллотироваться в Госдуму в 2026 году

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок 26 февраля рассказал ЗАКС.Ру, что не планирует принимать участие в выборах депутатов Государственной думы, которые должны состояться в 2026 году. Накануне Четырбок на заседании нижней палаты парламента успешно "защитил" федеральный законопроект о внесении поправок в законодательство о комплексном развитии территорий (КРТ).

- Нет, планов [баллотироваться в Госдуму] нет. Работаем здесь, в Петербурге, вместе с моими коллегами, - сказал Четырбок.

Напомним, Госдума 25 февраля в первом чтении поддержала законопроект о корректировке законодательства в сфере КРТ, которое предполагает снос "хрущевок" для строительства нового жилья. Автором инициативы выступил петербургский парламент. Предложения касались географии расселения владельцев квартир в домах, участвующих в программе, а также затрагивали процедуру проведения собрания собственников жилья для включения дома в программу КРТ. Подробнее о том, как Четырбок представлял инициативу в Госдуме - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру