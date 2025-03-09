ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:36

В Петербурге проведут профилактический рейд по электровелосипедам

фото ЗакС политика В Петербурге проведут профилактический рейд по электровелосипедам

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти решило провести рейд по электровелосипедам. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ГАИ планирует особое внимание уделить курьерам. Сам рейд пройдет с 10 по 14 марта.

"Цель данного мероприятия — стабилизировать дорожную обстановку в городе, снизить количество ДТП и предотвратить административные правонарушения, связанные с использованием электровелосипедов", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга задумались о регулировании поездок на электровелосипедов по тротуарам. Сейчас на сайте парламента проходит опрос о том, где стоит ездить курьерам на электрических велосипедах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама