В Петербурге проведут профилактический рейд по электровелосипедам

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти решило провести рейд по электровелосипедам. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ГАИ планирует особое внимание уделить курьерам. Сам рейд пройдет с 10 по 14 марта.

"Цель данного мероприятия — стабилизировать дорожную обстановку в городе, снизить количество ДТП и предотвратить административные правонарушения, связанные с использованием электровелосипедов", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга задумались о регулировании поездок на электровелосипедов по тротуарам. Сейчас на сайте парламента проходит опрос о том, где стоит ездить курьерам на электрических велосипедах.

Фото: ЗАКС.Ру