Поскользнувшемуся у метро "Гражданский проспект" выплатят 200 тысяч рублей

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку по обращению инвалида третьей группы, получившего серьезные травмы при падении возле вестибюля станции метро "Гражданский проспект", сообщила пресс-служба надзорного органа по Петербургу 17 марта.

Ведомство установило, что в начале января 2024 года мужчина упал на ступенях возле выхода со станции, из-за чего получил множественные переломы голени. После произошедшего пострадавшему пришлось проходить длительное лечение. В ходе проверки прокуратура метрополитена пришла к выводу, что инцидент произошел из-за некачественной уборки территории со стороны ООО "ПромТехСервис".

Прокурор специализированного ведомства направил в суд иск к компании о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд требования прокуратуры удовлетворил, "ПромТехСервис" выплатил мужчине 200 тысяч рублей.

Напомним, в конце февраля прокуратура Невского района добилась выплаты компенсации местной жительнице, поскользнувшейся между домами и получившей перелом лодыжки из-за неубранного льда. Суд взыскал с жилищного агентства 300 тысяч рублей.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации пресс-службы прокуратуры города