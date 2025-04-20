Смольный распределит среди НКО 1,4 млрд рублей на культурные мероприятия

Комитет по культуре распределит в 2025 году 1,4 млрд рублей среди социально ориентированных некоммерческих организаций на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства, сообщили в администрации губернатора. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

Получателей субсидий определят по итогам конкурса. Результатом этого должно стать проведение в течение года "ряда масштабных культурных событий, направленных на сохранение и развитие профессионального искусства, поддержку многообразия творческой деятельности в Петербурге", отметили в Смольном.

Сами мероприятия с господдержкой призваны укрепить и поддержать традиционные духовно-нравственные ценности, следует из опубликованного сообщения. Многие мероприятия, поддержанные в предыдущие годы, проводятся в городе на регулярной основе.

Ранее стало известно о том, что Беглов подписал постановление о субсидиях НКО на организацию мероприятий к городским праздникам и памятным датам. Речь идет о праздновании Нового года, о новогодней елке, Дне Победы, Дне славянской письменности и Дне города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру