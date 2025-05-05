Фотокамера, награды и искусственные ели: Что закупал Смольный в апреле

В течение апреля администрация губернатора Петербурга разместила на сайте госзакупок в общей сложности 26 заявок на сумму 26,6 млн рублей. Это заметно превышает результаты марта, когда ЗАКС.Ру насчитал 24 заявки на 5,9 млн рублей. В числе прочего, чиновники нуждались в подрядчике для ухода за растительностью, в поставке почетных знаков и в искусственных елях.

Самой крупной закупкой апреля стало обслуживание зеленых насаждений на трех подведомственных администрации губернатора объектах, включая территорию Смольного. Максимальная сумма заявки изначально составляла 11,7 млн рублей, однако получить ее одномоментно подрядчик не смог бы. На деле за разовое выполнение всех предусмотренных работ администрация намеревалась платить не более 84,4 тысячи рублей, а итоговое значение было суммой оплаты всех возможных выездов на объекты.

По итогам проведенного конкурса стоимость работ уменьшилась до 51,9 тысячи рублей. За эти деньги подрядчик должен будет следить за состоянием растений, проводить их акарицидную, инсектицидную и фунгицидную обработку, подкармливать их и лечить в случае необходимости.

Также Смольный объявил конкурс на поставку средств защиты растений. Максимальная стоимость закупки составила 121,3 тысячи рублей.

На приобретение наградных комплектов в Смольном закладывали до 9,3 млн рублей, но в итоге потратят только 1,3 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет поставить 4 458 комплектов наград "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". В состав каждого комплекта входят памятный знак, бланк удостоверения и футляр с ложементом.

Памятный знак учредили в Петербурге в феврале 2024 года, уже в мае губернатор Александр Беглов награждал им военных врачей в Кронштадте. В минувшем марте откладывали судебное заседание по делу депутата Законодательного собрания Елены Раховой, поскольку последняя выезжала в зону СВО для награждения памятным знаком бойцов.

За поставку канцелярской продукции для нужд сотрудников в Смольном готовы отдать до 785,9 тысячи рублей. В список необходимых товаров вошли тетради, пластиковые и картонные папки, ручные лупы, блоки для записей, лотки для бумаги и прочее. Также администрация объявляла о закупке 20 сварных бухгалтерских шкафов. Изначально за них были готовы отдать 207,5 тысячи рублей, по итогам конкурса сумма уменьшилась до 152,6 тысячи рублей.

На закупку паркета и паркетной доски изначально предусмотрели 459,2 тысячи рублей, по итогам конкурса сумма не уменьшилась ни на рубль. Товары предназначаются для частичной замены поврежденных напольных покрытий. Кроме того, еще 204 тысячи рублей могут заплатить из городской казны поставщику шести кубометров обрезных досок из деревьев хвойных пород.

До 280,2 тысячи рублей потратят на покупку 10 накопительных электрических водонагревателей. В зависимости от модели, объем баков у устройств должен быть от 50 до 300 литров. Самый крупный бойлер должен быть напольным, прочие — крепиться к стене.

Дважды за месяц размещал закупки отдел администрации губернатора по связям с религиозными объединениями. В обоих случаях искали подрядчика на проведение мероприятий. Максимальная стоимость первого была установлена на уровне 291,5 тысячи рублей, второго — на уровне 274 тысяч рублей.

Для первого мероприятия подрядчик должен будет предоставить зал на 100 зрителей со сценой и необходимой аппаратурой, а также обеспечить работу двух ведущих. Для участников предусмотрен кофе-брейк с горячими напитками, сладкой выпечкой, пирожками и фруктами.

В рамках второго мероприятия подрядчик должен будет изготовить афиши и программки, подготовить мобильные информационные стойки. В обоих случаях подрядчику также предстоит разослать приглашения главам религиозных организаций города в соответствии со списком, представленным Смольным и предоставить фотоотчет о событии.

В числе прочих закупок апреля нашлось место заявке на приобретение трех искусственных елей за максимальную стоимость в размере 243 тысяч рублей. Изделия должны быть трех метров в высоту и иметь диаметр нижнего яруса веток от 1,7 до 1,9 метра. Всего у них должно быть не менее 15 ярусов, а общее количество веток не может быть меньше 6,1 тысячи штук.

Кроме того, в Смольном нуждаются в поставке пяти холодильников общим объемом от 50 до 100 литров и в цифровой беззеркальной фотокамере с оптической стабилизацией и разрешением матрицы на уровне 20-30 Мп. Максимальная стоимость первой закупки составляет 109,8 тысяч рублей, второй — 95,5 тысячи рублей. Еще в 22,1 тысячи оценили поставку десяти навесных овальных зеркал без рам.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру