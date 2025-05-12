Петербург не попал в десятку регионов по темпам роста зарплат

Темпы роста заработных плат позволили Петербургу занять только 15 место в рейтинге российских регионов, сообщают РИА "Новости". Согласно полученным данным, городу потребуется еще более четырех лет для того, чтобы половина его жителей начала получать зарплату от 100 тысяч рублей и выше с учетом покупательной способности.

При построении рейтинга эксперты учитывали не только медианные зарплаты в регионах, но также и уровень цен в них. В итоге ранжирование в списке осуществлялось с корректировкой на региональную потребительскую корзину, что обеспечило некоторое выравнивание медианных зарплат. Так, если по "чистым" медианным зарплатам разница между лидером и аутсайдером списка была пятикратной, то с учетом поправок она составила 3,5 раза.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь уже сейчас половина работников зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, сообщило РИА "Новости". Еще в четырех регионах для достижения подобного результата потребуется от 1,2 до 1,8 года. Это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО.

Москве для достижения половиной жителей медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности потребуется 3,8 лет, в списке она занимает 13 место. С учетом наблюдаемой динамики 75 % жителей столицы будут получать более 100 тысяч рублей через 7,8 лет.

В случае с Петербургом половина жителей будет получать более 100 тысяч рублей через 4,1 года. При этом 75 % горожан достигнут тех же показателей через 7,6 года, следует из представленных данных.

Последние места рейтинга занимают республики Ингушетия, Чечня и Дагестан. В них соответствующей медианной зарплаты у половины работников придется ждать от 15,4 до 10,8 лет, а у 75 % работников — от 19,3 до 14,8 лет.

Медианная зарплата — это показатель на стыке зарплат 50 % работников, зарабатывающих меньше, и 50 % работников с заработком выше. В отличие от нее, средняя зарплата представляет собой среднее арифметическое всей суммы зарплат, поделенных на количество работников вне зависимости от их статуса. Как сообщал в конце апреля губернатор Александр Беглов президенту Владимиру Путину, средняя зарплата в Петербурге составляет 108 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру