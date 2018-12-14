В ЗакСе хотят сделать бесплатной парковку в выходные и праздники

Комитет по законодательству поддержал законопроект о бесплатной парковке на платных местах в выходные и праздничные дни, сообщили представители одного из авторов инициативы, депутата Дениса Четырбока.

Согласно документу, водителям разрешат бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки по воскресеньям, нерабочим праздничным дням и по субботам, которые следуют за праздничным днем. Новые правила затронут те парковки, которые расположены на дорогах общего пользования регионального значения.

На заседании Четырбок заявил, что эта мера «смотивирует людей приезжать в выходные дни в центр — встречаться с друзьями, ходить в Эрмитаж», передает «Фонтанка.ру». У других депутатов нашлись замечания. Справедливоросс Александр Егоров заявил, что это приведет к увеличению количества машин в центре и большей загазованности воздуха, а вице-спикер Сергей Соловьев счел, что машины пачкают фасады здания, обрызгивая их «жижей» с проезжей части.

Единоросс Алексей Цивилев напомнил, что до сих пор водителей, которые паркуются, но не платят, не наказывают из-за неточностей в законе. Нарушения фиксируют чиновники, но у Смольного не было соглашения с МВД об обмене персональными данными. В итоге семь из десяти членов комитета инициативу поддержали.

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