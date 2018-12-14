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14 декабря, 13:22

Навального привлекли третьим лицом по иску о блокировке сайта "умного голосования"

Таганский суд Москвы привлек политика Алексея Навального в качестве третьего лица по иску о блокировке сайта проекта «Умное голосование», передает «Интерфакс».

Об этом ходатайствовал представитель Навального. Он пояснил в суде, что компания «Страна приливов», принадлежащая ему, - оператор данных сайта. Ее тоже привлекли в качестве третьего лица. Заседание отложили до 19 декабря.

Иск о нарушении правил хранения персональных данных  подал Роскомнадзор. На заседании суда уточнили, что РКН просит заблокировать возможные зеркальные копии проекта. По словам официального представителя ведомства Вадима Ампелонского, на ресурс жаловались граждане, заявившие об обработке персональных данных без их ведома.

Проект «Умное голосование» открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. По замыслу, команда Навального выбирает подходящего кандидата для участия в электоральном событии, который смог бы обойти оппонента из «Единой России». 7 декабря сайт проекта был заблокирован.

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14 декабря, 18:39   Дед Иван   РУСЬ
Поганая путинская Е-дрисня боятся Навального из за его разоблачений и о неопровержимых фактах коррупции и воровства! Не зря их тролли и холуи вместо опровержения! Исходят злобой "Ах, 5 я колонна, агент запада, пиндос, американские печенюшки и прочий бред несут. Возразить то нечего!

14 декабря, 13:31    
Боятся.

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