Сотрудника ЦНИИмаш лишили свиданий в СИЗО после отказа от сделки со следствием

75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву запретили свидания вскоре после его отказа от сделки со следствием, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По словам юриста, следствие «продолжает оказывать давление» на ученого, и в ход «идут самые грубые и циничные методы». «75-летнего человека со множеством серьезных заболеваний уже четыре месяца удерживают в изоляторе, где состояние его здоровья постоянно ухудшается. Теперь следствие решило запретить Кудрявцеву видеться с родными», - сказал Павлов, добавив, что намерен оспорить запрет.

В середине ноября Кудрявцев отказался пойти на сделку со следствием в обмен на освобождение из СИЗО. Павлов сообщал, что помимо признания вины, сделка предполагала оговор коллеги.

Кудрявцева обвиняют в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга и СПЧ. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».