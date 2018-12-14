18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 декабря, 13:46

Сотрудника ЦНИИмаш лишили свиданий в СИЗО после отказа от сделки со следствием

75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву запретили свидания вскоре после его отказа от сделки со следствием, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По словам юриста, следствие «продолжает оказывать давление» на ученого, и в ход «идут самые грубые и циничные методы». «75-летнего человека со множеством серьезных заболеваний уже четыре месяца удерживают в изоляторе, где состояние его здоровья постоянно ухудшается. Теперь следствие решило запретить Кудрявцеву видеться с родными», - сказал Павлов, добавив, что намерен оспорить запрет.

В середине ноября Кудрявцев отказался пойти на сделку со следствием в обмен на освобождение из СИЗО. Павлов сообщал, что помимо признания вины, сделка предполагала оговор коллеги.

Кудрявцева обвиняют в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга и СПЧ. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14 декабря, 18:48   Дед Иван   РУСЬ
Если кого и судить, то первого надо путина. Он перед своими "выборами" по всему миру рассказал о "кинжалах",о гипер звуковых ракетах и нагнетал, как мог военную угрозу!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   2

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   2

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   4

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   1

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

10:37 Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

10:15 Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке   2

9:48 Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.