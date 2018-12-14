Радзиховский: Рейтинг Путина продолжает таять, как снег

Оценив внешнеполитические позиции президента Владимира Путина как "тупиковые", а популярность внутри страны примерно на том же уровне, политолог Леонид Радзиховский пришел к совокупному выводу: политическая карьера российского идет по нисходящей, и это становится все более заметным. При этом экономические причины эксперт в эфире канала ARU.tv ставит далеко не на первое место. Там располагаются причины психологического свойства.

Людям осточертело это бесконечное бодание, бодание абсолютно непонятно зачем и главное - абсолютно непонятно доколе. Ну сколько можно стоять и плеваться, и ругаться со всем миром? — Леонид Радзиховский

Помимо этого, народу, считает публицист, не нравится, что в стране уже очень давно нет никакой "движухи" и перемен - причем даже в сфере внешней политики: присоединение Крыма в 2014-м году все труднее "продать" обществу.

"Сейчас его рейтинг - как сугроб в марте. Уже подточился, основа черная, малейший толчок - и он летит вниз", - образно выразился эксперт.

Парадокс, с точки зрения Радзиховского, состоит в том, что популярность Путина держится только на том, что он позиционирует себя как защитника российского суверенитета и соперника западных стран, в то время как люди этого уже в действительности не хотят.