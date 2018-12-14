Московские учителя проведут несанкционированные пикеты

Сегодня, 14 декабря, профсоюз столичных учителей, вопреки отсутствию компромисса с мэрией, проведет серию пикетов у одного из правительственных зданий, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Поводом для недовольства педагогов стала распространившаяся практика, при которой сотрудники бюджетных учреждений, увольняясь, могут получить от работодателя отметку "не рекомендован" в графе рекомендаций. Это стало возможным даже в том случае, если сотрудник уходит с работы добровольно.

В профсоюзе такую отметку прозвали "черной меткой". Известно, что многие не могли из-за нее устроиться на новое место.

Чиновники не согласовали пикеты, сославшись на то, что при их проведении будет невозможно обеспечить полную безопасность участников.