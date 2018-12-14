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14 декабря, 17:21

В Смольный отправили 5 тысяч подписей за отставку главы Кировского района

Гражданские активисты передали в администрацию Петербурга 5 тысяч подписей за увольнение главы Кировского района Сергея Иванова, которые расположились на 380 страницах, сообщается в паблике общественной организации "Красивый Петербург".

Среди накопившихся проблем, перечисленных в программном заявлении движения, обращают на себя внимание неудовлетворительное состояние парка Александрино, постоянная нелегальная торговля у метро, сильное загрязнение реки Новая и неудобства из-за Западного скоростного диаметра, которые испытывают жители Канонерского острова и которые никем, по мнению активистов, не решаются.

"Проблемы при Иванове не решаются, а множатся. Последней каплей стало событие, когда в День Конституции, ночью среди зимы в Кировском районе судебные приставы выселили мать с несовершеннолетним ребенком на улицу", - пишут представители "Красивого Петербурга".

Напомним, что до середины 2018 года с Кировским районом была связана еще одна больная тема. Вопреки протестам жителей его застраивали новым жильем в рамках "реновации": компания "Воин-В" возводила комплекс многоэтажных домов взамен "хрущевок", возле парка Александрино, но в мае проиграла суд, отказавший компании в продлении сроков строительства.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16 декабря, 16:13   Антон  
17:43, в чём проблемы? Запускайте сбор подписей! Если всё так, как Вы говорите подписи будут, если врёте - никто не подпишет. Кировцам верю, Вам пока нет.

15 декабря, 18:33    
Глас народа - глас Божий.

14 декабря, 21:05    
А Василеостровский район! У метро грязь, куча торговцев, тепло в домах отключается постоянно из-за плохого ремонта. Короче бардак полный.

14 декабря, 17:43    
Разумишкина из Красной Гвардии надо давно гнать, там всё гораздо хуже, с мелкой розницы поборы за поборами.

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