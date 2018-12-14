СК возбудил дело о взятке жилым домом в отношении вице-губернатора Псковской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов мог получить в качестве взятки жилой дом в Пскове от директора строительной компании. Стоимость дома была занижена не менее чем на 1,5 млн рублей. В обмен на это, считают следователи, вице-губернатор должен был обеспечить фирме победу в конкурсе по госзакупке на возведение в Псковской области медучреждения.

По месту жительства Кузнецова проводят обыски, в его рабочем кабинете изъяли документы. Среди них – ID-карта, удостоверяющая личность и подтверждающая право на проживание в Эстонии.

Кузнецова задержали 14 декабря. Сначала сообщалось, что ему могут вменить превышение должностных полномочий. Источники СМИ предполагали, что задержание может быть связано с приватизации котельной в деревне Писковичи.