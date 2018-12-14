Макаров: Быть единороссом - не привилегия, а бремя ответственности Спикер петербургского парламента и по совместительству секретарь петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров выступил на региональном партийном политсовете. Его патетическую речь, отрывки из нее цитирует сайт единороссов. Политик сделал акцент на том, что означает членство в правящей партии и том, насколько это подчас нелегко дается: это, с его точки зрения, не набор неких преференций, а "колоссальная ответственность". Более того, ему кажется, что его соратников нельзя назвать сообществом морально или физически устаревших личностей. - Люди должны ценить партию за работу, за отношение к ним, за то, что мы не «бронзовеем» ни в каких ситуациях, за то, что всегда готовы прийти на помощь чувствуем их боль и понимаем трудности. Партия стремится отвечать этим ожиданиям, и это наш главный приоритет, — Вячеслав Макаров Не обошлось и без своего рода реверанса в адрес главы государства Владимира Путина: по мнению Макарова, именно участие в последнем съезде партии президента говорит о влиятельности единороссов и их основополагающей роли в политическом пейзаже.



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