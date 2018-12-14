Вишневский выступил против передачи Петербургу столичных функций

В эфире "Эха Москвы" лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский развеял распространенные представления о "реваншистских" настроениях жителей его города и их желании вернуть на берега Невы какие-либо полномочия и институции, имевшие бы статус столичных. По его признанию, он попросту не наблюдает таких людей и не слышит о такого рода потребностях, и сам точно так же не тоскует по Петербургу в качестве имперской столицы.

Я совершенно уверен, что привлекательность Петербурга, его величие совершенно не зависят от того, какой он имеет статус. Нам совершенно не требуются эти столичные функции, мне и без них прекрасно. Я не хочу, чтобы у нас были правительство, президент и все прочие — Борис Вишневский

Одним из аргументов бытового характера, высказанных политиком, стал, по его выражению, транспортный "апокалипсис", который случается на дорогах в дни визитов первых лиц.

Петербург являлся столицей российского государства с 1712-го по 1918-й годы, после чего это "звание" отошло к Москве.

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