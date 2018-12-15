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15 декабря, 10:21

С одобрения Смольного в Петербурге станет двумя храмами больше

Территория Петербурга в обозримом будущем пополнится двумя новыми храмами - об этом сообщил официальный сайт Смольного со ссылкой на аппарат вице-губернатора Игоря Албина

Первый из них, представляющий собой целый православный комплекс, должен будет расположиться в Петродворце, на улице Юты Бондаровской. Комплекс образуют храм с колокольней, часовня и двухэтажный дом причта.

Второе религиозное сооружение построят в самом конце проспекта Большевиков - это будет приход имени князя Александра Невского. Про данное сооружение уже известно, что для его размещения на земле потребуется 290 квадратных метров этой самой земли.

Совещание, на котором поддержали строительство храмов, проходило при непосредственном участии сотрудников трех подразделений городского правительства - комитета по инвестициям, комитета по строительству и юридического комитета администрации губернатора.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16 декабря, 19:40    
Заставь дураков Богу молиться - лбы расшибают...

16 декабря, 10:38    
Сталин мой истинный БОГ, ему верую и поклоняюсь!!!

16 декабря, 0:44    
Свои местные бездомные питерские бомжи ни от кого и ни откуда уже давно не ждут помощи, умирая тихо "под заборами"...

15 декабря, 21:50    
Уже спотыкаемся в СПб об эти храмы. Их уже больше, чем людей. Лучше бы детям да бездомным помогли.

15 декабря, 20:16    
соловьев-скабеева-киселев и прочие мозгоё.ы уже выдохлись и теперь попов подключают для запудривания мозгов населению - "возлюбить" путина, как "царя небесного" и "смириться", "терпеть" - чтобы как "во франции не было"... штат попов увеличивают...

15 декабря, 20:12    
чиновники "уверовали"?.. - по аналогии с салтыковым-щедриным - значит крупно проворовались... и еще хотят нагреться на поповской стройке... а гражданам нужно просто не давать денег попам на эти "опиумные курильни"...

15 декабря, 17:39    
11-00, 13-20
Товарищ, главное - это не название бога, а наличие совести у пастырей, паствы и атеистов. При бессовестных поводырях-лихоимцах любое верование может привести к тому же результату, который Вы осуждаете.

15 декабря, 13:20    
Да, россиянам надо вернуться и поклоняться ИСТИННО русско-славянским богам -Велесу, Перуну, Коляде, Ярилу и тд., а не еврейским!

15 декабря, 11:47   Дед Иван   РУСЬ
Едрисня путинская, нельзя так чтобы и Храмы возводить и мечети строить! И, Крёстные Ходы проводить и байрамы устраивать! Выберите иуды антинародные, кому вы поклоняетесь?

15 декабря, 11:00    
Евреи, предавшие иудейскую веру, продвигают своего "бога"-еврея Иисуса! Да, уж...

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