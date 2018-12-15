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15 декабря, 11:09

Кашин пояснил, почему он не защищает Сенцова

Журналист Олег Кашин, чье появление на минувшей неделе на телеканале "Россия" вызвало негодование в "либеральном" сегменте российского Facebook, объяснил, почему в том эфире он не стал выражать поддержку украинскому заключенному Олегу Сенцову, хотя такая возможность у него была. Предваряя непосредственно сюжет про украинца, в интервью, данному "Эху Москвы", он заметил, что своих критиков предпочел бы видеть не через Skype из Лондона, где он живет, а из кабины бомбардировщика, и подтвердил, что "размежевался" с наиболее видными представителями либерально-демократических взглядов.

Что касается Сенцова, то свой ответ герой скандала, не ставший в телевизионном эфире спорить с тем, что украинский режиссер - террорист, поделил на две части.

Во-первых, он отметил, что не хотел устраивать скандал в программе, которую ведут приятные ему люди - Ольга Скабеева и Евгений Попов, поскольку любая поддержка украинской стороны на государственном телевидении автоматически ведет к скандалу.

Во-вторых, предвещая неудовольствие слушателей радиостанции, он напомнил о том, что Сенцов - украинский националист, ненавидящий русских людей, но главное для Кашина - выборочное сочувствие, которое он назвал двойными стандартами.

Просто посмотрите по высказываниям людей, сколько раз эти люди называли фамилию Вышинский и знакома ли им фамилия Нефедов, допустим или еще какие-то имена, которые на Украине в тюрьмах сидят? Нет, конечно. Вот «Свободу Сенцову!», «Свободу Сенцову!»

Олег Кашин

Кроме того, в обмен "всех на всех" журналист верить отказывается.

Режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в террористической деятельности. Его сочли организатором антироссийских действий в Симферополе и обвинили в участии в карательных операциях запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в Крыму. Почти полгода он голодал, требуя освободить из российских тюрем украинских заключенных, при этом для себя лично не требуя ничего.

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