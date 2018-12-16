В Вологде введен режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

В Вологде в ночь на 16 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, погибла женщина, еще как минимум четверо пострадали. Всех жителей дома эвакуировали.

В квартире на пятом этаже обрушился потолок на 30 кв. м., сообщили в ГУ МВД по Вологодской области. По словам спасателей, пункт временного размещения развернут в школе №15.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В управлении уточнили, что детей среди пострадавших нет. Угроза обрушения дома сохраняется, специалисты осматривают место происшествие и разбирают завалы. Следователи допрашивают очевидцы и принимают «все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия».