В РПЦ назвали канонически ничтожным избрание главы новой украинской церкви

Русская православная церковь считает канонически ничтожным объединительный собор, прошедший в Киеве, где был избран глава независимой от Москвы украинской церкви, передает «Интерфакс».

«Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает», - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Объединительный собор прошел в Киеве 15 декабря. На нем присутствовал президент Украины Петр Порошенко. На соборе был избран глава единой поместной церкви - Епифаний Думенко. Он – ставленник лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета.

Порошенко объявил, что Епифаний поедет вместе с ним за томосом в Стамбул, где получит этот документ из рук патриарха Варфоломея.

Соглашение о создании украинской православной церкви Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в начале ноября. До этого, протестуя против предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Священнослужители РПЦ теперь не могут служить вместе с представителями Константинополя, а мирянам запрещено участвовать в таинствах в храмах той церкви. Константинопольский патриархат со своей стороны отношения разрывать не стал.