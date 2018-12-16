"Объединенные демократы" презентовали собственную IT-платформу

На II конгрессе "Объединенных демократов", который проходит 16 декабря в кластере "Артмуза", участники штаба проекта Михаил Роскин и Андрей Давыдов представили IT-платформу для желающих баллотироваться в депутаты петербургских муниципальных советов.

Зарегистрировавшиеся на сайте "Объединенных демократов" могут, в частности, бесплатно получить собственные агит-материалы. Достаточно написать в анкете свое имя, краткую биографию и лозунги, после чего платформа автоматически сделает листовки и плакаты. Кроме того, платформа поможет собрать все необходимые для регистрации документы.

Однако для получения помощи необходимо пройти так называемый квест. Требуется выполнить несколько задач от "Объединенных демократов": например, рассказать о проекте в соцсетях и зарегистрировать на сайте сторонников, не желающих участвовать в выборах, но готовых помогать со сбором подписей, обходом квартир и другими задачами.

По словам создателей сайта, квест необходим штабу проекта, чтобы понять, насколько серьезно настроен тот или иной кандидат.

Петербургская платформа сделана по образцу московской, подготовленной "Объединенными демократами" к выборам в местные советы столицы в 2017 году. Михаил Роскин отметил, что в дальнейшем петербургский сайт будет совершенствоваться в зависимости от отзывов пользователей.

Сергей Еремеев

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