Полицейские задержали участников одиночного пикета против войны на Украине, передает ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным».
Среди задержанных – Александр Хмелев и Светлана Ковалец. Оба они держали в руках антивоенные плакаты.
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Новости
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16 декабря, 18:10
В Петербурге задержали двух пикетировавших против войны на Украине
Полицейские задержали участников одиночного пикета против войны на Украине, передает ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным».
Среди задержанных – Александр Хмелев и Светлана Ковалец. Оба они держали в руках антивоенные плакаты.
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