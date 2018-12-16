В Петербурге задержали двух пикетировавших против войны на Украине Полицейские задержали участников одиночного пикета против войны на Украине, передает ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным». Среди задержанных – Александр Хмелев и Светлана Ковалец. Оба они держали в руках антивоенные плакаты. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен