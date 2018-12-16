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16 декабря, 18:37

В ФСИН сообщили о планах закрыть в Москве СИЗО "Бутырка" и "Пресня"

В Москве закроют два СИЗО: «Бутырка и «Пресня», передает «Московский комсомолец» со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.

По словам Максименко, решение о закрытии упомянутых изоляторов принято, а насчет еще одного – «Матросска тишина» - «взяли паузу». Изначально планировалось только построить новое СИЗО вместо «Пресни» на две тысячи мест, но мэрия предложила закрыть еще и «Бутырку» и «Матросскую тишину» и построить за счет столичного бюджета современные изолятор на пять тысяч мест, рассказал представитель ФСИН. «Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать», - добавил Максименко.

Новое СИЗО может появиться в районе Калужского или Дмитровского шоссе. Изолятор планируют построить в кратчайшие сроки, возможно, за год, начав работы с января 2019 года. По словам Максименко, новый изолятор «будет соответствовать всем европейским стандартам» и внешне напомнит петербургский «Кресты-2». Что касается оставшихся зданий, то их передадут городским властям, и представитель ФСИН надеется, что, например, «Бутырку» не станут сносить, как «уникальное сооружение, которому больше двух сотен лет».

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