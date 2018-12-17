Шлосберг призвал коллег по "Яблоку" полюбить людей

Лидер псковского "Яблока", выступая на федеральном собрании партии, отметил, что для изменения Конституции у власти есть все необходимые политические инструменты, но стремительно заканчивается "общественный ресурс", и это видится ему историческим шансом для демократов. Для того, чтобы результативно им воспользоваться, полагает политик, необходимо иметь в виду всех граждан, а не только узкий круг единомышленников. Назвав существующий государственный строй крепостническим, он подчеркнул, что у членов "Яблока" - высокая миссия.

У нас с вами есть очень большой долг перед страной. Все те люди, кто на что-либо способен, они в долгу. Нам нужно в этой ситуации, когда люди отчаялись и не верят, научиться их воодушевлять — Лев Шлосберг

Помимо воодушевления, требуется еще и искренняя любовь к людям, которой, по мнению "яблочника", на сегодняшний день не хватает - ни от коллег Шлосберга, ни, тем более, от государства.

Напоследок политик допустил смелое предположение, что так называемый постсоветский период отечественной истории закончился 18 марта 2018-го года - в день, когда в четвертый раз был избран президентом Владимир Путин.