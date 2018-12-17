В Кремле объяснили переход госкомпаний на отечественный софт важностью киберсуверенности

Переход госструктур на российское программное обеспечение – это вопрос сохранения суверенности в сфере кибернетики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Крупнейшие госкомпании – такие как «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», Первый канал и другие – обязали к 2022 года заменить более половины софта на российское программное обеспечение, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, компании должны за два месяца утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, а затем каждый квартал отчитываться перед Минкомсвязью.

Песков напомнил, что еще несколько лет назад президент Владимир Путин поручил начать переход на отечественный софт. «В первую очередь, это вопрос кибербезопасности и, я бы сказал, киберсуверенности», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, в нынешнее время «в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов». «Это, конечно, является неприемлемым. Чтобы спокойно жить вот в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях», - подчеркнул Песков.

Он усомнился, что отечественное ПО сейчас может полностью заменить зарубежный софт. При этом замену последнего российскими программными продуктами он назвал «безусловно возможной».