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17 декабря, 14:44

В Кремле объяснили переход госкомпаний на отечественный софт важностью киберсуверенности

Переход госструктур на российское программное обеспечение – это вопрос сохранения суверенности в сфере кибернетики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Крупнейшие госкомпании – такие как «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», Первый канал и другие – обязали к 2022 года заменить более половины софта на российское программное обеспечение, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, компании должны за два месяца утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, а затем каждый квартал отчитываться перед Минкомсвязью. 

Песков напомнил, что еще несколько лет назад президент Владимир Путин поручил начать переход на отечественный софт. «В первую очередь, это вопрос кибербезопасности и, я бы сказал, киберсуверенности», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, в нынешнее время «в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов». «Это, конечно, является неприемлемым. Чтобы спокойно жить вот в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях», - подчеркнул Песков. 

Он усомнился, что отечественное ПО сейчас может полностью заменить зарубежный софт. При этом замену последнего российскими программными продуктами он назвал «безусловно возможной».

 

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12:46    
Суверенный идиотизм.

17 декабря, 20:44    
А на что конкретно переходить? Он у нас есть, отечественный софт?
Кроме 1С бухгалтерии, КОМПАС-3D, антивируса Касперског  и назвать-то не чего.
Ау-у-у! Всё железо, которое на приспособлено под отечественный софт, выкинуть и начать компьютеризацию с нуля!
Вот уж IT-шники  попилят и чиновники лапы погреют.

17 декабря, 16:55   Антиедрист   РФ
Можно ли верить Пескову? Когда Пути, который не сказал за все свои 18 лет правления ни одного слова правды! И, тот усомнился в том что Песков может когда то, что то сказать путное? И назвал своего секретуху пургоносцем.

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