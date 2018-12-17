Яшин ищет поддержки в борьбе за изменение выборного законодательства

Глава столичного совета муниципальных депутатов "Красносельский" Илья Яшин, ожидающий успеха своей команды на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, пока имеет трудности с поддержкой своей идеи о необходимости реформировать закон о выборах. С его точки зрения, необходимо снизить необходимое количество подписей, требуемое для регистрации кандидатов в депутаты, а также сделать все возможное для допуска к выборам самой разнообразной оппозиции.

Его инициативы, высказанные на круглом столе в Общественной палате Москвы, не нашли одобрения ни со стороны главы комиссии по гражданским объединениям Алексея Венедиктова, ни со стороны депутата-единоросса Кирилла Щитова, о чем Яшин написал в своем Facebook.

По его словам, менять законодательство незадолго до выборов нашел неправильным Венедиктов, а Щитов вообще не увидел проблемы, достойной внимания, в том, о чем говорит демократ, и заявил, что выборы проводятся максимально честно.

В общем, иллюзий нет: добиться конкуренции на выборах получится только через последовательное общественное давление. Мы его организуем — а вы помогите усилить, в первую очередь распространением информации — Илья Яшин

Выборы в Мосгордуму так же, как муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге, пройдут 8 сентября 2019 года.