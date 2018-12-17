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17 декабря, 17:31

Голикова представила план действий по повышению продолжительности жизни

Вице-премьер Татьяна Голикова расказала о том, как будет бороться за повышение средней продолжительности жизни в России. Уже до конца текущего президентского срока Владимира Путина, то есть, до 2024-го года, в ее планы входит поднять этот показатель до 78 лет.

Добиться этого результата предлагается за счет снижения смертности от сердечно-сосудистых болезней на четверть и онкологических - на 8 процентов, передает "Интерфакс".

В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту "Здравоохранение", мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней

Татьяна Голикова

На борьбу с онкологией правительство планирует выделить 750 миллиардов рублей. Значительная часть этих денег пойдет на химиотерапевтическое лечение.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни россиянина составляет 71 год.

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10:29    
Сколько было нац проектов... А где результаты?

3:20    
750 миллиардов рублей - очень неплохие деньги.
А почему на химиотерапию?
А почему не на загрязнение воздуха в городах - пыльность и отсутствие влажной уборки улиц, применение химреагентов на дорогах провоцирует онкологоию
Применение химдобавок во всех продуктах питания также провоцирует онкологию.
Но до этого нет дела Голиковой, потому что её мафия имеет возможность обогащаться именно на химиотерапии.

3:11    
Нет таких целей, которые неподвластны кремлевской шайке, когда она сама себе сочиняет статистику.
Сказано было: мы создадим 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, ну и где?
В Караганде!

17 декабря, 19:11   Дед Иван   РУСЬ
Голиковская и путинская е-дрисня навалит кучу дерьма своими неумными и алчными законами! Потом с умным видом несут разную чушь" Голикова, как видим о долголетии при нищенских зарплатах и пенсиях, да ещё при соевой колбасе м пальмовом масле на прилавках. Медведев помешался на энергосберегающих лампочках, видать не пользуется больше никакими электроприборами! Минздрав, нюхает укроп - не наркотик ли? Пробуют квас - не алкоголь ли? И вот так многие годы дурака валяют и гадят, гадят! Не могут без этого!

17 декабря, 17:59    
у мужиков 59 лет - СОСИТЕ ЛАПУ ВМЕСТО ПЕНСИИ

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