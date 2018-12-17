Голикова представила план действий по повышению продолжительности жизни

Вице-премьер Татьяна Голикова расказала о том, как будет бороться за повышение средней продолжительности жизни в России. Уже до конца текущего президентского срока Владимира Путина, то есть, до 2024-го года, в ее планы входит поднять этот показатель до 78 лет.

Добиться этого результата предлагается за счет снижения смертности от сердечно-сосудистых болезней на четверть и онкологических - на 8 процентов, передает "Интерфакс".

В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту "Здравоохранение", мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней — Татьяна Голикова

На борьбу с онкологией правительство планирует выделить 750 миллиардов рублей. Значительная часть этих денег пойдет на химиотерапевтическое лечение.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни россиянина составляет 71 год.