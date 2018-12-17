18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17 декабря, 18:29

Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

Президент Владимир Путин признал, что государство и общественные организации плохо работают с молодежью, следует из стенограммы встречи главы государства с обновленным составом Совета по правам человека 11 декабря.

Вопрос о молодежи поднял режиссер Александр Сокуров. Он заметил, что в последнее время «есть некая истерия» вокруг участия молодых людей в митингах – и разрешенных, и несанкционированных. Действия власти, считает член СПЧ, «иногда не выглядят мудро и иногда не выглядят упреждающими, что ли». 

«Почему у нас нет открытой дискуссии, которая молодёжи нужна в первую очередь?» - спросил Сокуров, заметив, что пока не  будет такой открытой политической дискуссии, «всё время будут эти метания, всё время будет неясность в состоянии, в поведении молодёжи».

В ответ Путин заявил, что в России «замечательная молодёжь, и настроение у неё хорошее», и молодые люди имеют право на самовыражение «в любых формах», но в рамках законодательства. «Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить», - подчеркнул президент.

«Но в чём Вы абсолютно правы, что плохо у нас, к сожалению, государство да и общественные организации работают с молодёжной средой в целом», - признал президент. По его словам, государство старается вовлекать молодых людей в жизнь общества, все «активнее и активнее» над этим работает управление по внутренней политике администрации президента, но этого недостаточно. «Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее», - заключил Путин.

Ранее Путин призвал молодежь «не ждать поддержки государства» и призвал их проявлять личную инициативу и работать над собой. Обращение к молодым людям он закончил неточной цитатой из гимна «Интернационал»: «Никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:46   Дед Иван   РУСЬ
Неужели до путина за 19 лет дошло? Хотя вряд ли. Вся его едрисня и он, тоже, ничего молодёжи и людям не дают! Только, ещё и говорить стали, что Народ должен едро-олигархам, а не они им. Можно подумать, что путин с едриснёй одни бюджет страны пополняют и пашут как ишаки на тяжёлых работах? А, весь НАРОД, ничего не делает и сидит на шее путина и его дрисьих олигархов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   2

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   2

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   4

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   1

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

10:37 Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

10:15 Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке   2

9:48 Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.