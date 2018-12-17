Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

Президент Владимир Путин признал, что государство и общественные организации плохо работают с молодежью, следует из стенограммы встречи главы государства с обновленным составом Совета по правам человека 11 декабря.

Вопрос о молодежи поднял режиссер Александр Сокуров. Он заметил, что в последнее время «есть некая истерия» вокруг участия молодых людей в митингах – и разрешенных, и несанкционированных. Действия власти, считает член СПЧ, «иногда не выглядят мудро и иногда не выглядят упреждающими, что ли».

«Почему у нас нет открытой дискуссии, которая молодёжи нужна в первую очередь?» - спросил Сокуров, заметив, что пока не будет такой открытой политической дискуссии, «всё время будут эти метания, всё время будет неясность в состоянии, в поведении молодёжи».

В ответ Путин заявил, что в России «замечательная молодёжь, и настроение у неё хорошее», и молодые люди имеют право на самовыражение «в любых формах», но в рамках законодательства. «Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить», - подчеркнул президент.

«Но в чём Вы абсолютно правы, что плохо у нас, к сожалению, государство да и общественные организации работают с молодёжной средой в целом», - признал президент. По его словам, государство старается вовлекать молодых людей в жизнь общества, все «активнее и активнее» над этим работает управление по внутренней политике администрации президента, но этого недостаточно. «Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее», - заключил Путин.

Ранее Путин призвал молодежь «не ждать поддержки государства» и призвал их проявлять личную инициативу и работать над собой. Обращение к молодым людям он закончил неточной цитатой из гимна «Интернационал»: «Никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой».