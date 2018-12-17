В музее "Исаакиевский собор" опровергли указ освободить придел святой Екатерины

Письменных указаний по «освобождению» придела святой Екатерины в Исаакиевском соборе не поступало, проход туда будет закрыт до середины января из-за реставрационных работ, следует из ответа директора Исаакиевского собора Юрия Мудрова на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Ранее активисты выразили обеспокоенность информацией о просьбах к музею освободить придел святой Екатерины для проведения служб. По их информации, первая служба там должны была пройти 7 декабря. Вишневский требовал «остановить процедуры передачи» придела в ведение РПЦ.

В ответ Мудров сообщил депутату, что подобных письменных распоряжений со стороны комитета по культуре не поступало, было лишь несколько рабочих совещаний на эту тему с участием помощников вице-губернатора Владимира Кириллова. В среднем на службах в обоих приделах, – Екатерины и Александра Невского – по информации директора музея, присутствуют около 60-70 верующих.

До 15 января вход в придел будет закрыт из-за реставрационных работ около него, отметил Мудров. В самом приделе реставрации не планируется, работы там провели ранее. После окончания ремонтных работ вход в придел откроют для всех желающих – и верующих, и туристов.

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