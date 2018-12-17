Следком завершил расследование дела о взятках при строительстве "Крестов-2"

Управление Следственного комитета по Петербургу завершило расследования дела о даче взятки в отношении гендиректора компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова.

По версии следствия, Хамхоков за пять лет передал бывшему замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 388 млн рублей. За это сотрудник службы покровительствовал фирме, например, распоряжался без задержек подписывать акты выполненных работ, выдавать максимальные авансы в начале каждого года, считают следователи.

Также Хамхокова обвиняют в том, что он в 2014 году подписал акт по контракту на строительство СИЗО «Кресты-2», который содержал ложные сведения о якобы выполненных работах на сумму не менее 40 млн рублей. Тем самым, полагает следствие, предприниматель злоупотребил полномочиями и причинил существенный вред интересам государству в лице управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.