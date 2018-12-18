18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:48

Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране

На выступлении, приуроченном к сороковой годовщине третьего исторического пленума ЦК КПК 11 созыва, лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин известил всех собравшихся о том, что взяточничество в стране полностью исчерпало себя.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению дисциплины, нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", - цитирует "Интерфакс" изречение Цзиньпина.

В ходе пленума обсуждались также вопросы политической кооперации КНР и стран Запада, обговаривались реформы "открытости" Китая для внешнего мира.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:35   Дед Иван   РУСЬ
Молодцы руководство КНР! Всё делают для своего народа! Не как путин, который грабит свою страну и продаёт Китаю Сибирь и Дальний Восток. Китай дружит с путиным, пока путин их одаривает.

10:49    
В России царит тотальная безнаказанность за свершённое преступление! Полностью нарушен принцип - ПРЕСТУПЛЕНИЕ-НАКАЗАНИЕ!!! При росте преступлений в стране идёт резкое уменьшение заключённых...Какой-то шизофренический гуманизм!

10:36    
У нас тоже сообщалось об искоренении коррупции в МВД...Если в Китае это правда, то надо перенимать опыт.

10:35    
Всё время здесь на сайте выступал за возвращение ВМН - расстрелов коррупционеров, а то и массовых репрессий, но Путин развёл и всячески поддерживает либерально-криминальный бардак в России...В Китае же перестреляли всех коррупционеров и в стране при росте экономики(ВВП) в среднем выше 7% наступила ЭРА истинного уважения к закону и нравственности!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   2

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   2

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   4

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   1

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

10:37 Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

10:15 Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке   2

9:48 Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.