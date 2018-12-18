Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране

На выступлении, приуроченном к сороковой годовщине третьего исторического пленума ЦК КПК 11 созыва, лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин известил всех собравшихся о том, что взяточничество в стране полностью исчерпало себя.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению дисциплины, нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", - цитирует "Интерфакс" изречение Цзиньпина.

В ходе пленума обсуждались также вопросы политической кооперации КНР и стран Запада, обговаривались реформы "открытости" Китая для внешнего мира.