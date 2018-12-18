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10:15

Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке

Солист группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил краткий литературный опус предложению руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного Владимиру Путину посетить на досуге подведомственное ему заведение. Своему пожеланию начальник "шапито" попросил президента отвести отдельное место в рабочем блокноте.

Музыкант полагает, что гражданам России, равно как и президенту, нет надобности появляться в цирке, поскольку они под его куполом ежедневно живут:

"В блокноте. Жирно. Поперек листочка 

Написано уверенной рукой — 

Цирк обязателен для посещений, точка. 

Но в воздухе повис вопрос — на кой? 

Порассуждай на трезвую и взвесь. 

На представлении любой российский житель. 

Куда ходить, когда уже мы здесь? 

Как из него бы выйти, подскажите".

Также в беседе с Путиным Запашный обратился с просьбой к главе государства, заключающейся в том, чтобы его канадским коллегам, циркачам Cirque du Soleil, не досталась постоянная площадка на территории России. В отличие от россиян канадцы не используют в своих представлениях укрощенных диких животных, уповая только на собственные акробатические и театральные силы. Прошение Запашного вызвало волну общественного негодования.

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11:29   Дед Иван   РУСЬ
Какой цирк путину? Он сам себе цирк! Клоун умеет только врать и обещать. Правда клоун мелкого масштаба, в огромной стране! Помогают клоуну - Рабу на галерке его шуты из е-дристоты. Шуты рады за 30 иуденников от путина-обещалкина, любой грабёж Народа поддержать и пасти ниц перед царём-антихристом!

10:31   Игорь  
Такой вопрос, и в общем-то, недавно,
В Кремле у нас совсем не возникал.
У нас тогда был клоун – самым главным.
Имел авторитет он, капитал.
Порассуждать он мог бухим и трезвым.
И видел россиянин дорогой:
Куда идти спокойно или резво,
Ну и конечно шли, само собой

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