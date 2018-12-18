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12:34

Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального

Политик, бывший председатель партии "Демократический выбор Владимир Милов, ныне активно работающий в команде Алексея Навального, в интервью на "Эхе Москвы" высказал не бесспорную для многих демократов точку зрения: он отметил, что его соратник фактически представляет собой безальтернативного кандидата от оппозиции.

По словам Милова, до появления на политическом пейзаже Навального настоящих политиков, борящихся за власть, в стране не было, но ситуация развивается в позитивном ключе.

Это очень хорошо, что у нас появился вот один такой лидер с серьезной публичностью. Раньше их было ноль, а сейчас один, и это очень хорошо

Владимир Милов - об Алексее Навальном

На вопрос, не смущает ли его всю жизнь находиться на вторых ролях - "при" Борисе Немцове и "при" Навальном, Милов ответил, что в нынешнем положении его все устраивает. По его словам, у него "своя ниша" и широкая аудитория. На выборах 2021-го года он собирается баллаотироваться в Государственную думу.

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14:04    
13:51. Я очень уважаю Путина за его геополитику - Абхазию, Ю.Осетию, Крым, ДНР, ЛНР, Сирию и др., хотя совершенно непонятна его возня с Японией по Курилам... По многим внутренним проблемам я с ним не согласен, но пенсионную реформу поддержал, так как она давно назрела, хотя многим россиянам и не понравилась...Но уже через 10 дней 40 миллионов пенсионеров получат добавку к пенсии в среднем по тысяче руб. в месяц, в за год 12 тысяч, а без реформы бы не получили...И по тысяче будут ближайшие 6 лет добавлять, доведя до средней пенсии в 20000 руб. по стране...

13:57   Виталий   SergienkoVU@yandex.ru
Нельзя не согласиться. Навальный настоящий боец и яркая личность. Из всей оппозиции (ни в коем случае даже не имею ввиду "корытную оппозиция" типа КПРФ, СР или, тем более, ЛДПР), он лучший!!!

13:51   Антиедрист   РФ
13::20, может расскажешь, чего нам 18 почти 19 лет обещал в своих предвыборных и лживых обещаниях путька-обещалкин?Говорить про Навального и спрашивать чего то с него несерьёзно. Он не президент. А, вот путин наобещал много чего и ничего не исполнил!

13:20    
Навальный один и есть, а за ним совершенно НИКОГО!!!!!!!!!! Ни народных масс, ни классов, ни партий и тд.! Даже всякие прозападные маргиналы, изгои, отщепенцы куда-то испарились...Он обещал жаркую осень, но ничего совершенно не было, не случилось и не произошло...Полный провал, тотальный разгром!!! Даже говорить не о чем...

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