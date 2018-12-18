Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального

Политик, бывший председатель партии "Демократический выбор Владимир Милов, ныне активно работающий в команде Алексея Навального, в интервью на "Эхе Москвы" высказал не бесспорную для многих демократов точку зрения: он отметил, что его соратник фактически представляет собой безальтернативного кандидата от оппозиции.

По словам Милова, до появления на политическом пейзаже Навального настоящих политиков, борящихся за власть, в стране не было, но ситуация развивается в позитивном ключе.

Это очень хорошо, что у нас появился вот один такой лидер с серьезной публичностью. Раньше их было ноль, а сейчас один, и это очень хорошо — Владимир Милов - об Алексее Навальном

На вопрос, не смущает ли его всю жизнь находиться на вторых ролях - "при" Борисе Немцове и "при" Навальном, Милов ответил, что в нынешнем положении его все устраивает. По его словам, у него "своя ниша" и широкая аудитория. На выборах 2021-го года он собирается баллаотироваться в Государственную думу.