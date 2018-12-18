По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

Управделами президента России заключило контракт с компанией "Моспроект-2" на сумму более 123 млн рублей по разработке проектной документации по реновации здания Государственной думы, гласит информация, размещенная на портале госзакупок. Первой на тендер обратила внимание газета "Коммерсант". Полное обновление как Госдумы, так и входящего в её ведение комплекса зданий, обойдется казне в почти 2 млрд рублей.

Согласно проектной документации, внутри главного здания ГД будет произведен ряд следующих изменений: расширен основной зал заседаний, реконструирована крыша, обновлен кафетерий, ресторан и иные подведомственные комбинату "Кремлевский" объекты. Также в помещениях парламентской резиденции на Охотном Ряду отретушируют залы и переложат инженерные сети.

Отмечается, что идея о реновации Госдумы принадлежит её спикеру - Вячеславу Володину, который пожелал, чтобы зал заседаний "походил на амфитеатр", и дал поручение начать приготовления к реализации своей инициативы. Планируется, что ремонт здания начнется в первом квартале 2019 года.