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14:03

Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

Приставы не позволили журналисту ЗАКС.Ру Сергею Еремееву 18 декабря пройти в здание Дзержинского районного суда Петербурга, где проходило заседание по делу Михаила Цакунову, обвиняемого в нападении на полицейского на митинге "Он нам не царь" 5 мая.

На входе в здание суда приставы с особой тщательностью досмотрели личные вещи журналиста. В рюкзаке у Еремеева обнаружилась алюминиевая вилка, которую он планировал позже использовать по назначению во время обеда. Приставы заявили, что с этим предметом в суд нельзя. Они также заявили, что не пустят его, даже если он выбросит вилку. Журналист все же выкинул предмет и попытался вновь пройти в здание, однако сотрудники ФССП все равно его не пустили и занесли его в журнал как лицо, которому отказано в посещении. 

Как правило судья Лариса Бражникова пускает в зал суда не более десяти человек, тем не менее на слушании каждый раз желает присутствовать большее число граждан, среди которых как представители СМИ, выполняющие задание редакций, так и знакомые Цакунова, желающие его поддержать. 

В дни предыдущих заседаний по делу Цакунова у приставов Дзержинского районного суда уже не раз происходили конфликты с посетителями. Так, в конце сентября, когда один из непопавших на заседание сфотографировал жетон остановившего его пристава, юношу не выпускали из здания суда и составили в его отношении протокол. Один из приставов заявлял, что охраняет пост от "неформалов" (так он назвал сотрудников СМИ). Ранее приставы этого суда также выгоняли журналистов с заседаний, а судья требовала отказаться от использования гаджетов. 

Напомним, Михаила Цакунова обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому, оказав сопротивление во время задержания на несанкционированной протестной акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Юноша свою вину не признает. На попавшей в интернет видеозаписи задержания момента удара не видно. 

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