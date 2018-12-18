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18 декабря, 14:55

Историк Дмитриев пробудет под арестом до марта 2019

Городской суд Петрозаводска оставил обвиняемого в педофилии карельского историка Юрия Дмитриева под арестом до 25 марта 2019 года, оповещает "Новая газета".

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Фото: Игорь Подгорный для "Новой газеты"

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что во время заседания представитель прокуратуры зачитал несколько томов из объединенного уголовного дела. Защита главы карельского "Мемориала" по-прежнему настаивала на том, что в обвинении отсутствуют весомые доказательства причастности историка к инкриминируемому деянию.

Следующее заседание по делу состоится 17 января.

Напомним, 61-летний Юрий Дмитриев был задержан 28 июня 2018 года в Петрозаводске. Его обвиняют в сексуальном надругательстве над приемной дочерью (часть 4 статьи 132 УК РФ). По версии следствия, он совершал преступные действия в период с 2012 по 2016 годы. По данному делу проходит также коллега Дмитриева - историк Сергей Колтырин.

Ранее его оправдали по другому уголовному делу: историка обвиняли в изготовлении детской порнографии, хотя он всего лишь следил за физическим развитием своей нездоровой приемной дочери.

Согласно распространенному мнению, главу карельского "Мемориала" преследуют по политическим мотивам, в отместку за его деятельность по огласке репрессий 1930-х годов. В его защиту неоднократно выступали представители отечественной интеллигенции, убежденные в его невиновности.



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18 декабря, 15:31    
А что дочка-то? Говорит что-нибудь по делу? Подтверждает событие преступления? Что-то о ней и о другой доказухе - вообще ни слова.

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