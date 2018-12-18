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18 декабря, 14:59

Депутаты примут закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря

Третье чтение законопроекта, предусматривающего частичную декриминализацию 282-й статьи Уголовного кодекса ("экстремизм"), депутаты Государственной думы проведут завтра, 19 декабря, на последнем пленарном заседании в 2018-м году, сообщается на сайте законодательного органа.

Спикер парламента Вячеслав Володин заверил, что документ будет принят большинством голосов и представителями всех партий.

Это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети

— Вячеслав Володин - о декриминализации 282-й статьи УК

Он также подчеркнул, что полезная, с его точки зрения, инициатива принадлежит авторству президента Владимира Путина.

Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты  и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная же "оплошность" подобного рода будет наказываться либо штрафом, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами.

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18 декабря, 15:32    
"Царь испугался, издал манифест: мертвым - свободу, живых - под арест."

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