Депутаты примут закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря Третье чтение законопроекта, предусматривающего частичную декриминализацию 282-й статьи Уголовного кодекса ("экстремизм"), депутаты Государственной думы проведут завтра, 19 декабря, на последнем пленарном заседании в 2018-м году, сообщается на сайте законодательного органа. Спикер парламента Вячеслав Володин заверил, что документ будет принят большинством голосов и представителями всех партий. Это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети — Вячеслав Володин - о декриминализации 282-й статьи УК Он также подчеркнул, что полезная, с его точки зрения, инициатива принадлежит авторству президента Владимира Путина. Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная же "оплошность" подобного рода будет наказываться либо штрафом, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен