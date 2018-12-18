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18 декабря, 15:30

"Метрострой" объявил себя вне политики

Руководство организации "Метрострой", количество публикаций о которой резко возросло к концу 2018-го года, выразило обеспокоенность этим фактом. В компании официально сообщили, что принципиально дистанцированы от политики и что "Метрострой" не желает ассоциироваться с той или иной группой политических интересов. Соответствующее заявление имеется в распоряжении ЗАКС.Ру. 

"Бизнес-репутация компании не должна становится разменной монетой в политических спорах сторон.  «Метрострой» никогда не занимался политикой и не поддерживал никакие сомнительные пиар-кампании. Все наши усилия и работа с общественностью нацелены на стабилизацию отрасли и развитие метростроения", - говорится в тексте.

В письме отдельно подчеркивается, что все связывающее организацию с политическими фигурами - это подчинение врио губернатору Александру Беглову через профильных чиновников Смольного, что априори требуется от подрядчика, исполняющего госзаказ.

Во-многом напряжение вокруг строительства городского метро связано с тем, что три новых станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - вопреки ожиданиям не откроют до конца года. Смольный и представители "Метростроя" винят в накладке друг друга. По последней информации, открытие состоится весной 2019-го года. 4 декабря стало известно о том, что Смольный намерен приобрести контрольный пакет акций "Метростроя".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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