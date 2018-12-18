18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 декабря, 15:57

Латынина: В России начался коммерческий террор, и главное в нем - непредсказуемость

Преследование представителей элит - по коммерческим и иным мотивам - в России последних лет публицист Юлия Латынина охарактеризовала как "террор", отдельно, впрочем, заметив, что об аналогиях со знаменитым 1937-м годом речи сегодня идти не может. Сравнить, по ее мнению, оба явления можно только в одном - в том, что она называет генеральной чертой любых репрессий - в их аболютной непредсказуемости и нерациональной избирательности. Эта черта и является главным источником нервозности во властных и бизнес-кругах: никто не чувствует себя в безопасности, а свободы лишаются подчас люди, относительно других "согрешившие" в малом, пишет она в статье в "Новой газете".

- Со стороны элиты есть гигантский запрос на ясность. Люди хотели бы знать правила игры. Они хотели бы знать, где расставлены красные флажки. Что можно, а что нельзя. За что бьют по рукам, а за что — нет. Проблема заключается в том, что этих правил больше нет.

Юлия Латынина

Случайность возбуждения уголовного дела журналистка сравнила со случайностью попадания в дорожно-транспортное происшествие, а аресты для силовиков - с ролью желчи в работе печени. Кроме того, заключила Латынина, такая манера поведения сотрудников госорганов, помимо продвижения по службе, удобна тем, почти никогда "не приносит обратки".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18 декабря, 23:05    
16:13 всё верно, в точку!

18 декабря, 16:13    
Чтобы навести порядок в России, к примеру, избавится в какой-то степени от коррупции, нужны массовые репрессии чиновников! Ведь кругом одно ворье, ведь вокруг каждого города России, например, есть свои "Рублёвки" с коттеджами, виллами, стоимость которых миллионы долларов, что совершенно не соответствуют сумме официальных зарплат хозяев за всю трудовую деятельность...И всем всё пофиг! Доколе???

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18 декабря, 20:58 Суд зарегистрировал уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве экс-муниципала   1

18 декабря, 20:19 На Невском задержали пикетирующих в поддержку крымских татар   3

18 декабря, 19:55 Волкова тревожит качество поступающей к Путину информации об уголовных делах   5

18 декабря, 19:43 Суд не разрешил митинговать за парк Малиновка из-за праздника на 30 человек   3

18 декабря, 19:28 РКН не собирается мешать распространению комедии о блокаде "Праздник"   1

18 декабря, 18:58 Обозвавшему полицейского школьнику грозит уголовное дело   6

18 декабря, 18:58 Тихая апелляция Дмитрия Мякшина

18 декабря, 18:57 ФАС выявила нарушения при проектировке музея блокады

18 декабря, 18:35 В Мариинском дворце прошли торжества по случаю 25-летия избирательной системы

18 декабря, 18:25 Продлившей арест Кокорину и Мамаеву судье угрожали неизвестные   2

18 декабря, 17:58 Голодающие сотрудники московского хлебозавода обратились к Путину   11

18 декабря, 17:56 Спустя 7 лет в Госдуме вспомнили про закон об ответственном обращении с животными   2

18 декабря, 17:27 Роскомнадзор грозит штрафами Facebook и Twitter   1

18 декабря, 17:26 Белковский объяснил, почему Конституцию можно считать похороненной   2

18 декабря, 16:59 Дмитрий Дубровский: Кадровые перестановки в Смольном ни на что не влияют   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.