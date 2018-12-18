Путин вновь грозится российскими ракетами

Выступая на коллегии Министерства обороны, президент Владимир Путин поднял одну из любимых своих тем - военной мощи государства и готовности ей воспользоваться, в очередной раз не артикулировав, против кого именно. На суровую и одновременно торжественную речь главу государства вдохновила новая продукция военно-промышленного комплекса.

"Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - приводит его слова РБК.

По его словам, инструментарий России в том, что касается ВПК, настолько хорош собой, что конкурировать с ней сегодня никто в мире не способен.

Президент отметил, что различные виды вооружений обновились сбалансированно: в том числе, усилился и потенциал ядерного оружия.

Нечто подобное граждане наблюдали во время Валдайского форума: на нем 18 октября Путин увлекся апокалиптическими метафорами и похвастался наличием у.России ракет.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы - жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут… Даже раскаяться не успеют", - заявил тогда Путин, не называя объектов для удара.