Роскомнадзор грозит штрафами Facebook и Twitter

Роскомнадзор ждет, что компании Facebook и Twitter в ближайшее время локализуют свои базы данных, содержащих информацию о российских пользователей. На данную операцию надзорное ведомство отвело времени вплоть до 17 января, извещает ТАСС.

"Через 30 дней наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: „Нет“. В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тысяч рублей и определим срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года", - рассказал руководитель РКН Александр Жаров, подспудно уточнив, что в ведомстве пока не рассматривают сюжет, предполагающий в случае отказа Facebook и Google предоставлять доступ к пользовательским базам, блокировать их на территории РФ.

Между тем, не так давно Роскомнадзор всё же оштрафовал Google на полмиллиона рублей ввиду неисполнения российского законодательства, обязывающего поисковики удалять из выдачи запроса ссылки на запрещенный контент.