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18 декабря, 17:56

Спустя 7 лет в Госдуме вспомнили про закон об ответственном обращении с животными

Депутаты Государственной думы вновь включили в повестку дня рассмотрение внесенного ещё в 2011 году законопроекта об ответственном отношении к животным: сегодня, 18 декабря, инициатива прошла второе чтение в нижней палате федерального собрания, оповещает "Интерфакс".

Документ накладывает вето на убийство любого безнадзорного питомца.

"Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается", - рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Инициатива воспрещает также держать диких животных дома, а также открывать контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах. Отдельно регламентированы положения о правилах выгула собак любых пород: делать это можно будет только на специально отведенных для этих целей площадок.

Добавим, петербургские парламентарии, вторя федеральным коллегам, выступили с предложением устранить пробел в городском законодательстве, согласно которому отловленные бродячие животные не могут быть отпущены на волю после прохождения процедур вакцинации и стерилизации.

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1:29    
Хватит носиться с этими Кабыздохами, как дурню с писаной торбой. Откормить, помыть - и пустить в дело.

18 декабря, 20:23    
стыдобуха - обращение с детьми хуже чем с собаками... уже сколько погорело у алкашни - "родителей" - и что-то не видно госдумовского "беспокойства"- об усилении контроля за детьми в н[цензура]гополучных семьях...

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