РКН не собирается мешать распространению комедии о блокаде "Праздник"

В Роскомнадзоре развеяли слухи о том, что распространение скандального фильма "Праздник", представляющего собой неканоническое изображение блокадного Ленинграда, собираются ограничить в России. По крайней мере, о таких планах руководству учреждения ничего не известно, и само оно этим заниматься не намерено. Информацией поделился пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, на которого ссылается "Фонтанка". По словам чиновника, такого рода опасения - плод воображения тревожного режиссера Алексея Красовского.

"Об этом фильме я сегодня впервые узнал из СМИ, не видел его, к фильмам мы не принимаем никаких мер. Это сфера регулирования министерства культуры, я не понимаю, как наше ведомство оказалось в контексте этой истории", — Вадим Ампелонский

Кинокартина рассказывает о том, как привилегированная советская семья отмечает Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов, испытывая при этом хозяйственно-бытовые сложности анекдотического характера. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». В съемках приняли участие актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.