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10:36

ЗакС окончательно принял закон о согласовании слова “Санкт-Петербург” в названиях фирм

Частные компании смогут использовать в своих названиях слово «Санкт-Петербург» только с разрешения городских властей. Соответствующий законопроект 19 декабря принял в третьем чтении петербургский парламент.

Авторами законопроекта выступили депутаты “Единой России” Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Законодательное новшество не затронет уже зарегистрированные компании с наименованием “Санкт-Петербург” в названии.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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