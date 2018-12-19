ЗакС утвердил в третьем чтении новую редакцию закона о ЗНОП

Законодательное собрание Петербурга 19 декабря окончательно приняло разработанные губернатором поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП).

Напомним, в новую редакцию закона о ЗНОП не вошли участок парка Малиновка, безымянный сквер у СКК “Петербургский” и несколько других зеленых зон, за которых ведут борьбу петербуржцев. Депутаты “Единой России” не поддержали поправки оппозиции по этим территориям.

Позже единороссы внесли собственный законопроект о включении в перечень ЗНОП участка в устье реки Смоленки, сквера на улице Савушкина, части Митрофаньевского кладбища и некоторых других зеленых зон.

Сергей Еремеев