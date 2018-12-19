ЗакС окончательно утвердил Генплан Петербурга

Заксобрание на заседании 19 декабря приняло в третьем чтении Генеральный план Петербурга.

Перед голосованиями в первых двух чтениях документ представлял вице-губернатор Игорь Албин. Перед вторым чтением было подготовлено 240 поправок в законопроект, авторами большинства из них стали представители оппозиционных фракций.

Депутаты “Единой России” предпочли не голосовать по большинству поправок, но поддержали предложение о переводе в рекреационную зону участок в парке Интернационалистов, где ранее планировалось строительство торгового центра.

Сергей Еремеев

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