Депутаты ЗакСа окончательно приняли "Стратегию 2035"

Петербургский парламент 19 декабря проголосовал в третьем чтении за разработанную по заказу Смольного стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года.

Перед третьим чтением в документ были внесены только технические правки.

Ранее бюджет, на разработку которого ушло порядка 50 млн рублей, неоднократно критиковали в ЗакСе. Депутаты называли его "обманом" и "веселыми картинками" и говорили, что он слишком оторван от реальности.

По "Стратегии 2035" ближайшие 17 лет главными направлениями развития Петербурга должны стать преобразование человеческого капитала, повышение качества городской среды и обеспечение устойчивого экономического роста.

В 2014 году в городе была утверждена "Стратегия 2030", но позже из-за вступивших в силу "майских указов" Владимира Путина и "четвертой индустриальной революции" ее признали недостаточно актуальной.

Сергей Еремеев